Восьмая ракетка мира Мирра Андреева поделилась эмоциями от выхода в финал «Ролан Гаррос»-2026.

Мирра Андреева globallookpress.com

«Я все еще очень-очень нервничаю. Нервничала перед матчем. Она проводила невероятный сезон — до сегодня не проиграла ни матча на грунте. Конечно, это давит. Она потрясающая теннисистка, очень сложная соперница.

И я очень довольна тем, как сыграла. Тем, что отыгралась за финал Мадрида. И тем, что впервые вышла в финал "Большого шлема". Все эти эмоции смешались, и это потрясающе — я никогда ничего такого не испытывала. С нетерпением жду последнего матча в Париже.

Условия были очень сложными, ветрено — и я не могла понять, куда дует ветер. Я очень рада, что была очень сосредоточена. Сегодня был один из таких дней, когда могло произойти что угодно. Но я сказала себе, что буду выкладываться при любом раскладе — и если она хочет выиграть, то ей придется очень серьезно поработать.

С таким настроем я выиграла матч — и я очень рада», — сказала Андреева в интервью на корте.

Россиянка в полуфинале обыграла Марту Костюк из Украины со счетом 6:1, 6:3.

Для 19-летней теннисистки этот финал турнира Большого шлема станет первым в карьере. В решающей встрече она встретится либо с соотечественницей Дианой Шнайдер, либо с Майей Хвалиньской из Польши.