Двукратный победитель турниров «Большого шлема» Андрей Ольховский поделился мыслями от выхода россиянки Дианы Шнайдер в полуфинал «Ролан Гаррос»-2026.

Диана Шнайдер globallookpress.com

«Очень давно такого не видел, мало кто ожидал такого исхода матча. Диана в первую очередь сама молодец — боролась до конца, и в середине матча у неё появился шанс. Она его использовала, причём хорошо, нашла свой ритм. Концовку второго сета и третий сет провела великолепно. В то же время Соболенко дала слабинку, которую она иногда позволяет себе. Арина упустила победу, а Диана — большая молодец», — цитирует Ольховского «Советский спорт».

Россиянка была сильнее лучшей теннисистки мира Арины Соболенко — 3:6, 7:5, 6:0.

В полуфинале турнира Шнайдер сыграет против польки Майей Хвалиньской.