Российская теннисистка Диана Шнайдер рассказала, чего ждет от матча 1/4 финала «Ролан Гаррос» с Ариной Соболенко.

Диана Шнайдер globallookpress.com

Ранее в 1/8 финала Шнайдер одолела американку Мэдисон Киз со счетом 6:3, 3:6, 6:0.

«Это будет отличный матч. Неважно, кто победит. У нас с ней примерно одинаковый стиль игры — агрессивный, нацеленный на удары. Я просто постараюсь сделать свою работу, не зацикливаясь на собственных ошибках. Но в то же время буду действовать агрессивно, но не перегибая палку. Я хочу получить удовольствие от игры», — цитирует Шнайдер Punto de Break.

Шнайдер и Соболенко сыграют 3 июня.