Олимпийская чемпионка Елена Веснина высоко оценила шансы россиянки Мирры Андреевой выиграть Открытый чемпионат Франции-2026.

«Верю, что она может очень хорошо сыграть на этом "Ролан Гаррос". Как минимум, выйти в полуфинал. Впереди у нее матч с опытной и непростой теннисисткой, которая играет свой последний сезон.

Но думаю, все в руках Мирры, и она уже готова выигрывать турнир "Большого шлема". У нее уже есть нужный опыт и эмоции», — цитирует Веснину «СЭ».

Напомним, за выход в полуфинал «Ролан Гаррос» Веснина поборется с румынкой Сораной Кирстей.