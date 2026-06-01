Российская теннисистка Диана Шнайдер высказалась о своей победе над американкой Мэдисон Киз в 1/8 финала турнира «Ролан Гаррос».

«На этом турнире вообще всё возможно? От одной победы это вряд ли зависит, это накопительный процесс. С каждым матчем набираю всё больше уверенности. Первый поединок на большом стадионе, до этого ей три раза проиграла. Выходила на этот матч с мыслью забыть все эти поражения, хотя помнила ключевые моменты.

Прошлый матч помог понять, что надо использовать высокие мячи, плюс здесь высокий отскок. Это знание помогло. А третий сет отыграла очень хорошо, играла в умный теннис», — сказала Шнайдер Чемпионату.

Россиянка (23-я ракетка мира) пробилась в четвертьфинал турнира «Ролан Гаррос», где сыграет против победительницы матча между Ариной Соболенко (Беларусь) и Наоми Осакой (Япония).