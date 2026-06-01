Российская теннисистка Диана Шнайдер выиграла у Мэдисон Киз из США в матче 1/8 финала «Ролан Гаррос».

Соперницы находились на корте 1 час 46 минут и завершилась со счётом 6:3, 3:6, 6:0.

Киз сделала два эйса, допустила четыре двойные ошибки и сумела реализовать 3 брейк-пойнта из 10. Шнайдер подала навылет один раз, сделала одну двойную ошибку и реализовала шесть брейк-пойнтов из семи заработанных.

В следующем круге Шнайдер сыграет с сильнейшей в паре Арина Соболенко (Беларусь) и Наоми Осака (Япония).