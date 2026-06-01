Бразильский теннисист Жоао Фонсека продолжает впечатляющее выступление на «Ролан Гаррос». В матче четвёртого круга 19-летний спортсмен одолел норвежца Каспера Рууда и впервые в карьере пробился в четвертьфинал турнира.

Поединок продолжался 3 часа 58 минут и завершился победой бразильца в четырёх сетах — 7:5, 7:6 (10:8), 5:7, 6:2.

Рууд выполнил семь подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из девяти.

Фонсека отметился двумя эйсами, не совершил ни одной двойной ошибки и сумел использовать четыре из 13 возможностей на приёме.

В борьбе за выход в полуфинал бразилец встретится с чехом Якубом Меншиком, который ранее оказался сильнее россиянина Андрея Рублёва.