Итальянский теннисист Маттео Берреттини выиграл у Хуана Мануэля Серундоло в матче 1/8 финала «Ролан Гаррос».

Соперники находились на корте 2 часа 29 минут и завершили встречу со счётом 6:3, 7:6 (7:2), 7:6 (8:6) в пользу 30-летнего итальянца.

Серундоло подал навылет 16 раз, сделал четыре двойные ошибки и сумел реализовать один брейк-пойнт из двух заработанных. Берреттини выполнил пять эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из пяти.

Победитель матча Маттео Арнальди (Италия) — Фрэнсис Тиафо (США) станет соперником Берреттини по четвертьфиналу.