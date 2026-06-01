В четвертьфинале Соболенко сыграет против россиянки Дианы Шнайдер.

Соболенко подала навылет 12 раз, сделала три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. Осака сделала два эйса, допустила четыре двойные ошибки и смогла реализовать единственный заработанный брейк-пойнт.

Соперницы находились на корте 1 час 29 минут и завершили встречу со счётом 7:5, 6:3 в пользу первой ракетки мира.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко выиграла у Наоми Осаки из Японии в матче 1/8 финала «Ролан Гаррос».

