Белорусская теннисистка Арина Соболенко выиграла у Наоми Осаки из Японии в матче 1/8 финала «Ролан Гаррос».
Соперницы находились на корте 1 час 29 минут и завершили встречу со счётом 7:5, 6:3 в пользу первой ракетки мира.
Соболенко подала навылет 12 раз, сделала три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. Осака сделала два эйса, допустила четыре двойные ошибки и смогла реализовать единственный заработанный брейк-пойнт.
В четвертьфинале Соболенко сыграет против россиянки Дианы Шнайдер.