Немецкий теннисист Александр Зверев высказался о статусе фаворита «Ролан Гаррос» после вылета из турнира Янника Синнера и Новака Джоковича.

Александр Зверев globallookpress.com

«Я отвечу, как и два дня назад. Я буду сосредоточен на матчах, которые мне предстоят. Сейчас я был сосредоточен на де Йонге, провел хороший матч и выиграл. Дальше я сосредоточусь на следующей сопернике — Ходаре. Надеюсь, что сыграю хороший матч. Это единственное, что меня волнует», — заявил Зверев на пресс-конференции.

Напомним, что Зверев в настоящий момент является третьей ракеткой мира. Он уже пробился в четвертьфинал «Ролан Гаррос», где сыграет против Рафаэля Ходара из Испании.