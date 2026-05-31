Представительница Польши Ига Свентек высказалась о поражении от украинки Марты Костюк в четвертом круге «Ролан Гаррос». Ига уступила в двух партиях со счетом 5:7, 1:6.

«Очевидно, это был неудачный день на корте. Было много вещей, с которыми я могла бы справиться немного лучше, но сегодня мне было очень трудно удерживать тот уровень, который я хотела.

Иногда случаются поражения, которые трудно оставить позади, потому что ты знаешь, что это просто был не твой день, или потому что соперница была лучше. Думаю, все зависит от причины, по которой ты проигрываешь. Сегодня после матча, очевидно, было неприятно, потому что я знаю, что могу играть лучше, но сегодня не смогла. Я сделала все возможное, чтобы справиться с этим, но было тяжело, и теперь я не могу ничего сделать, кроме как извлечь из этого урок, работать и постараться выступить лучше в следующий раз.

Причины поражения от Костюк? Я явно потеряла контроль над матчем и не нашла способа вернуться, потому что чувствовала себя все хуже и хуже. Это плохо, я знаю, что проиграла, потому что была зажата и мое тело не могло правильно делать то, что должно было делать. Но это и не первый раз, так что мне нужно над этим работать. Честно говоря, для меня самое тяжелое поражение — это когда матч у тебя в руках, ты принимаешь глупые решения, упускаешь инициативу, и соперница возвращается в игру», — цитирует Свентек Punto de Break.