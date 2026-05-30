23-я ракетка мира Диана Шнайдер прокомментировала свою победу в матче третьего круга «Ролан Гаррос».

«Очень тяжелые кондиции, жарко. Горжусь собой, что показала хороший теннис и закрыла матч в двух сетах. Думаю, что-то щёлкнуло во мне и в моей игре на этой неделе. Все хорошо работает», — цитирует Шнайдер «Чемпионат».

Россиянка одержала победу над украинкой Александрой Олейниковой со счетом 7:5, 6:1.

Шнайдер впервые в своей карьере вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос». В следующем раунде она встретится с победительницей матча между Викторией Мбоко и Мэдисон Киз.