26-й ракетка мира аргентинец Франсиско Серундоло не смог пробиться в четвертый круг Открытого чемпионата Франции — 2026.

В матче с американцем Захари Свайдой (85-я позиция в рейтинге), который завершился со счетом 3:6, 4:6, 6:3, 6:4, 3:6, аргентинец уступил за 3 часа 5 минут.

В этом поединке Свайда сделал 10 эйсов, допустил три двойные ошибки и успешно реализовал шесть брейк-пойнтов из девяти попыток. Серундоло, в свою очередь, выполнил 13 подач навылет, также совершил три двойные ошибки и реализовал 5 из 11 возможных брейк-пойнтов.

Следующим соперником Свайды в 1/8 финала «Ролан Гаррос» станет итальянский теннисист Флавио Коболли.