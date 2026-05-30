Норвежский теннисист Каспер Рууд обыграл американца Томми Пола в третьем круге турнира «Ролан Гаррос».

Норвежец (16-я ракетка мира) одержал победу над представителем США (21-я ракетка мира) со счетом — 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:4), 7:5. Игра продолжалась 4 часа 47 минут.

За весь матч Рууд сделал 17 эйсов и реализовал все 3 брейк-поинта. Пол допустил 5 двойных ошибок при двух реализованных брейк-поинтах из 14-и возможных.

По итогам этого противостояния Рууд пробился в 1/8 финала «Ролан Гаррос», где сыграет против бразильца Жоао Фонсеки.