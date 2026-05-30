23-я ракетка мира Анна Калинская одержала победу в матче третьего круга «Ролан Гаррос».

Россиянка в трех сетах обыграла колумбийку Камилу Осорио со счётом 6:3, 0:6, 6:2.

Встреча продлилась 2 часа 7 минут. По ходу матча Калинская подала навылет один раз, сделала пять двойных ошибок и сумела реализовать 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных. Осорио сделала также один эйс, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми.

Стоит отметить, что Калинская взяла медицинский тайм-аут во втором сете.

В следующем круге россиянка сразится с победительницей матча между Кори Гауфф (США) и Анастасией Потаповой (Австрия).