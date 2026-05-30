Четырнадцатая ракетка мира Флавио Коболли одержал победу в матче третьего круга «Ролан Гаррос»-2026.

Флавио Коболли globallookpress.com

Итальянец в трех сетах обыграл американца Лернера Тьена со счетом 6:2, 6:2, 6:3.

Теннисисты провели на корте 1 час 49 минут. За время матча Коболли выполнил семь подач навылет, допустив при этом три двойных ошибки, а также смог реализовать 7 из 13 брейк-пойнтов. Лернер Тьен сделал в игре три эйса, допустил семь двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из четырёх.

В следующем раунде турнира Коболли сыграет с победителем встречи Франсиско Серундоло (Аргентина) — Захари Свайда (США).