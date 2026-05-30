Экс-шестая ракетка мира Маттео Берреттини, ныне занимающий 105-е место в рейтинге ATP, прокомментировал свой выход в четвертый круг «Ролан Гаррос».

Маттео Берреттини
Маттео Берреттини globallookpress.com

«Я просто так рад и так благодарен этой невероятной команде!  Они — часть моей семьи.  Вон там мой брат, мы вместе выросли, играя в теннис.  Эта невероятная толпа, которая поддерживала меня на жаре, под солнцем, когда я проигрывал два сета… Мы боролись до конца этого матча, ребята.  Спасибо вам.

Я очень этому рад.  Моя команда знает, что была проделана большая работа.  Мы хорошо поработали над ментальной и физической составляющими, чтобы вернуться сюда и наслаждаться таким событием.  И это то, о чём я говорил себе по ходу матча: заслуживаю быть здесь.  Если бы проиграл матч, было бы очень больно, но при этом я бы стал частью великой битвы.  Я никогда не смогу в полной мере отблагодарить свою семью и вообще всех, кто со мной работает», — сказал Берреттини в интервью на корте после матча.

Итальянец в пяти сетах обыграл аргентинца Франсиско Комесанью со счетом 7:6, 5:7: 6:7, 6:4, 7:6.

В следующем круге Берреттини сыграет с победителем матча между Хуан-Мануэлем Серундоло (Аргентина) и Мартином Ландалусом (Испания).