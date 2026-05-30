Экс-шестая ракетка мира Маттео Берреттини, ныне занимающий 105-е место в рейтинге ATP, прокомментировал свой выход в четвертый круг «Ролан Гаррос».

«Я просто так рад и так благодарен этой невероятной команде! Они — часть моей семьи. Вон там мой брат, мы вместе выросли, играя в теннис. Эта невероятная толпа, которая поддерживала меня на жаре, под солнцем, когда я проигрывал два сета… Мы боролись до конца этого матча, ребята. Спасибо вам.

Я очень этому рад. Моя команда знает, что была проделана большая работа. Мы хорошо поработали над ментальной и физической составляющими, чтобы вернуться сюда и наслаждаться таким событием. И это то, о чём я говорил себе по ходу матча: заслуживаю быть здесь. Если бы проиграл матч, было бы очень больно, но при этом я бы стал частью великой битвы. Я никогда не смогу в полной мере отблагодарить свою семью и вообще всех, кто со мной работает», — сказал Берреттини в интервью на корте после матча.

Итальянец в пяти сетах обыграл аргентинца Франсиско Комесанью со счетом 7:6, 5:7: 6:7, 6:4, 7:6.

В следующем круге Берреттини сыграет с победителем матча между Хуан-Мануэлем Серундоло (Аргентина) и Мартином Ландалусом (Испания).