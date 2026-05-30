Шестая ракетка мира Аманда Анисимова потерпела поражение в матче третьего круга «Ролан Гаррос»-2026.

Американка в трех сетах уступила француженке Диан Парри со счетом 6:3, 4:6, 6:7.

Встреча продлилась 2 часа 46 минут. За это время Анисимова трижды подала навылет, шесть раз совершила двойные ошибки и реализовала четыре брейк-поинта из двенадцати. У Парри десять эйсов, четыре двойные ошибки и четыре из девяти выигранных брейк-поинтов.

В следующем круге француженка сыграет против польки Майи Хвалински.