Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал свое поражение в третьем круге турнира «Ролан Гаррос» от бразильца Жоао Фонсеки.

«Честь принимать участие в таком матче. Обидно проиграть, но уважение Фонсеке за то, как он играл. Он был лучше в важных моментах матча. Он находил прекрасные удары.

Не думаю, что я сделал что-то не так на корте, просто Жоао был хорош. Я не думал о вылете Синнера. Остановимся здесь. Я проиграл в третьем круге. Стоп», — передает слова Джоковича Чемпионат.

Сербский теннисист завершил свое выступление на турнире «Ролан Гаррос», а Фонсека в 1/8 финала сыграет против победителя матча между Каспером Руудом и Томми Полом.