Сербский теннисист Новак Джокович уступил бразильцу Жоао Фонсеке в третьем круге турнира «Ролан Гаррос».

Новак Джокович globallookpress.com

Джокович (4-я ракетка мира) проиграл представителю Бразилии (30-я ракетка мира) со счетом — 6:4, 6:4, 3:6, 5:7, 5:7. Игра продолжалась 4 часа 57 минут.

За весь матч Джокович сделал 8 эйсов и реализовал 5 брейк-поинтов из 16-и возможных. Фонсека допустил одну двойную ошибку при 6-и реализованных брейк-поинтах.

Фонсека пробился в 1/8 финала турнира «Ролан Гаррос», где сыграет против победителя матча между Каспером Руудом и Томми Полом. Джокович завершил свое выступление на турнире.