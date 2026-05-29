Восемнадцатая ракетка мира Сорана Кырстя одержала победу в матче третьего круга «Ролан Гаррос».

Румынка в двух сетах разгромила аргентинку Солану Сьерру со счетом 6:0, 6:0.

Матч продлился 56 минут. Во время матча Сорана Кырстя сделала три эйса, допустила одну двойную ошибки, реализовала пять брейк-поинтов из восемнадцати, попадание первой подачи составило 67%. Солана Сьерра не сделала ни одного эйса, допустила пять двойных ошибок, брейк-поинтов не было, попадание первой подачи — 58%.

В 1/8 финала турнира Кырстя встретится с китаянкой Ван Сиюй.