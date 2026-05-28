22-я ракетка мира Анна Калинская одержала победу в матче второго круга «Ролан Гаррос»-2026.

Анна Калинская globallookpress.com

Россиянка в двух сетах обыграла соотечественницу Алину Корнееву (117) со счетом 7:6, 6:4.

Матч продлился 1 час 35 минут. В рамках встречи Калинская один раз подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из семи заработанных. На счету Корнеевой ни одного эйса, четыре двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из шести.

В следующем раунде Калинская сыграет против победительницы пары Юлия Путинцева (Казахстан) — Камила Осорио (Колумбия).