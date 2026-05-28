Американская теннисистка Ива Йович уверенно вышла в третий круг «Ролан Гаррос» — 2026.

Ива Йович globallookpress.com

Во втором раунде турнира Йович в двух сетах обыграла свою соотечественницу Эмму Наварро, посеянную под 25-м номером, со счётом 6:0, 6:3.

Матч продолжался 1 час 19 минут. За это время Йович выполнила один эйс, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 12 возможных.

Наварро отметилась четырьмя подачами навылет и тремя двойными ошибками, а также сумела реализовать один брейк-пойнт из двух.

В следующем круге Открытого чемпионата Франции Йович встретится с победительницей матча между Наоми Осакой и Донной Векич.