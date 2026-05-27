Сербский теннисист Новак Джокович выиграл у Валантена Руайе во втором круге «Ролан Гаррос».

Встреча продолжалась 3 часа 47 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:2, 6:7 (7:9), 6:3 в пользу четвертой ракетки мира.

Джокович выполнил 10 подач навылет, допустив при этом девять двойных ошибок, а также смог реализовать шесть брейк-пойнтов из девяти. Руайе сделал в игре 10 эйсов, допустил четыре двойных ошибки и реализовал два брейк-пойнта из семи.

В следующем круге 39-летний Джокович сыграет с сильнейшим в матче Дино Призмич (Хорватия) — Жоау Фонсека (Бразилия).