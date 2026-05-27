Итальянский теннисист Янник Синнер одержал победу над французом Клеманом Табюром в первом круге «Ролан Гаррос».

Янник Синнер globallookpress.com

Итальянец (1-я ракетка мира) одолел представителя Франции (171-я ракетка мира) со счетом — 6:1, 6:3, 6:4. Игра продолжалась 2 часа 9 минут.

За весь матч Синнер сделал 8 эйсов и допустил одну двойную ошибку. Табюр сделал 2 эйса и не смог реализовать ни одного брейк-поинта.

Во втором круге турнира «Ролан Гаррос» Синнер встретится с аргентинским теннисистом Хуан-Мануэлем Серундоло (56-я ракетка мира).