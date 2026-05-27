Тринадцатая ракетка мира Андрей Рублев высказался о своем выходе в третий круг «Ролан Гаррос»-2026.

Андрей Рублев globallookpress.com

«Было пару моментов в четвёртом сете, когда сам был в шоке от себя, что столько носился, вымучивал, столько розыгрышей положил и отдал, чтобы наконец-то повести. А потом полторы минуты — и 0:40, 0:40, опять продолжать тот же матч. Но получилось особо не поддаться эмоциям. Больше было мыслей о том, что надо продолжать бороться, играть, потому что шансы ещё были бы. Если давать возможности сопернику, то, скорее всего, были бы проблемы. Так что концентрировался на том, чтобы заставлять себя бегать, носиться, атаковать», — цитирует Рублева «Советский Спорт».

Россиянин в четырех сетах обыграл аргентинца Камило Уго Карабельи (59) со счетом 6:1, 1:6, 6:3, 7:6.

В следующем круге турнира Рублев сыграет против Нуну Боржеша из Португалии.