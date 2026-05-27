Тринадцатая ракетка мира Андрей Рублев вышел в третий круг «Ролан Гаррос»-2026.

Россиянин в четырех сетах обыграл аргентинца Камило Уго Карабельи (59) со счетом 6:1, 1:6, 6:3, 7:6.

Встреча продлилась 3 часа 3 минуты. За это время Рублев пять раз подал навылет, дважды совершил двойную ошибку и выиграл пять брейк-поинтов из одиннадцати. На счету Карабельи девять эйсов, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-поинта из четырнадцати.

В следующем круге турнира Рублев сыграет против победителя матча Нуну Боржеш (Португалия) — Миомир Кецманович (Сербия).