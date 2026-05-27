Аргентинская теннисистка Солана Сьерра выиграла у Жасмин Паолини из Италии во втором круге «Ролан Гаррос».

Жасмин Паолини globallookpress.com

Встреча продолжалась 2 часа 9 минут и завершилась со счетом 3:6, 6:4, 6:3 в пользу аргентинки.

Во время матча Сьерра оформила три эйса, допустила пять двойных ошибок и смогла реализовать четыре брейк-пойнта из девяти. Паолини не смогла сделать ни одного эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-поинта из десяти.

В следующем круге Сьерра сыграет против Сораны Кырсти из Румынии.