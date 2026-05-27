Пятнадцатая ракетка мира Карен Хачанов вышел в третий круг «Ролан Гаррос»-2026.

Россиянин в четырех сетах обыграл аргентинца Марко Трунгеллити (81) со счетом 7:6, 5:7, 6:1, 7:6.

Встреча продлилась 3 часа 39 минут. За это время Хачанов подал навылет 10 раз, не сделал ни одной двойной ошибки и сумел реализовать 6 брейк-пойнтов из 12. Трунгеллити сделал пять эйсов, допустил восемь двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 12 заработанных.

В следующем круге турнира Хачанов сыграет против голландца Йеспера де Йонга.