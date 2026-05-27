Российский теннисист Карен Хачанов высказался о победе над Марко Трунгеллити из Аргентины во втором круге «Ролан Гаррос».

«Четвертый сет прекратился в триллер? В моменте матча думаешь, что уже перехватил инициативу, надо довести до победы, но стараешься не уводить мысли вперёд. Потому что как только уводишь их вперёд, как будто бы подсознательно начинаешь думать о будущем. Динамика матча всегда быстро меняется, в какие-то моменты понимаешь, что надо дожимать. Надо было все закончить сразу, идти отдыхать и мыться. Но это "Большой шлем": дал возможность, а соперник воспрял», — цитирует Хачанова «Чемпионат».