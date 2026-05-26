Стэн Вавринка, уступивший на старте «Ролан Гаррос»-2026 Йесперу де Йонгу из Нидерландов, сделал заявление.  Швейцарец провел последний матч в карьере.

Стэн Вавринка

«Всегда удивляюсь такому большому количеству любви, поддержке от игроков и фанатов, от турнира в целом.  Я был в туре более 20 лет.  Для меня в юности мечтой было стать профессиональным игроком, быть в топ-100, иметь возможность играть на таких турнирах.  Не ожидал достичь таких высот в теннисе.

Никогда не ставил в своей карьере границ, всегда желал большего и усердно работал.  Двигал себя, собственные границы, пытался найти свой путь, чтобы сюда прийти.  Я счастлив и горд тем, чего достиг за эти годы.  Это было тяжело.  Никогда не бывает просто сказать "прощай" чему-то, что сильно любишь и посвящаешь этому всю жизнь.  Было и будет тяжело покидать "Ролан Гаррос", скажу честно», — сказал Вавринка на послематчевой пресс-конференции.