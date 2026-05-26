24-я ракетка мира Анна Калинская стартовала с победы на «Ролан Гаррос»-2026.

Россиянка в двух сетах обыграла 43-й номер рейтинга Лоис Буассон из Франции со счетом 6:2, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 18 минут. За это время Калинская два раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Буассон один эйс, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из восьми заработанных.

Во втором круге турнира Калинская сыграет против соотечественницы Алиной Корнеевой.