Трёхкратный чемпион ТБШ Стэн Вавринка(сейчас 113‑я ракетка мира) не смог преодолеть первый круг на Открытом чемпионате Франции.

Швейцарец в четырёх сетах уступил голландцу Йесперу де Йонгу (106‑я ракетка) со счётом 3:6, 6:3, 3:6, 4:6.

Их противостояние длилось чуть более трёх часов. За это время Стэн сделал 6 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал 2 брейк‑пойнта из 11 заработанных.

У его соперника — 10 эйсов, 4 двойные ошибки и 4 реализованных брейк‑пойнта из 6 заработанных.

В матче второго раунда голландец теперь сразится с итальянцем Федерико Чиной.

41‑летний Вавринка становился чемпионом «Ролан Гаррос» в 2015 году; он заканчивает карьеру в этом сезоне.