Российский теннисист Роман Сафиуллин проиграл Касперу Рууду из Норвегии в первом круге «Ролан Гаррос».
Соперники провели на корте 3 часа 55 минут и завершили поединок поражением россиянина со счетом 2:6, 6:7 (5:7), 7:5, 6:0, 2:6.
Сафиуллин семь раз подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 15 заработанных. На счету Рууда шесть эйсов, шесть двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 17 заработанных.
Следующим соперником Рууда будет Хамад Меджедович из Сербии.