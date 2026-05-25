Следующим соперником Рууда будет Хамад Меджедович из Сербии.

Сафиуллин семь раз подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 15 заработанных. На счету Рууда шесть эйсов, шесть двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 17 заработанных.

Соперники провели на корте 3 часа 55 минут и завершили поединок поражением россиянина со счетом 2:6, 6:7 (5:7), 7:5, 6:0, 2:6.

Российский теннисист Роман Сафиуллин проиграл Касперу Рууду из Норвегии в первом круге «Ролан Гаррос».

2.00

Прогнозы•Завтра 13:00 Соболенко — Боусас Манейро. Прогноз и ставка Соболенко устроит шоу в первом круге «Ролан Гаррос»?

Теннис•23/05/2026 22:03 Синнер без конкурентов, а Мирра — в топ-5 фавориток. Главные интриги «Ролан Гаррос»

Теннис•18/05/2026 10:47 Неделя тенниса: Синнер собрал «Золотой Мастерс», а Свитолина стала королевой Рима

Теннис•16/05/2026 17:27 Синнер — Медведев: онлайн, прямая трансляция матча АТР 1000 в Риме

Теннис•10/05/2026 21:36 Неделя тенниса: звезды пугают бойкотом, Соболенко и Джокович провалили римский «тысячник»

Главные темы сейчас

Теннис•03/05/2026 21:30 Неделя тенниса: Мирра подарила финал украинской акробатке, а Синнер превзошел Джоковича и Надаля

Теннис•27/04/2026 09:21 Неделя тенниса: травма Алькараса, невезение Свентек и тревожная тенденция Рублева

Теннис•20/04/2026 10:24 Неделя тенниса: Рыбакина «угнала» спорткар, а Рублев проиграл финал

Теннис•12/04/2026 22:18 Неделя тенниса: долгожданная встреча «Большой двойки», «баранки» Медведева и новый титул Мирры

Теннис•06/04/2026 11:06 Неделя тенниса: аргентинское доминирование и «девять жизней» Пегулы

Выбор читателей

Футбол•19/05/2026 02:19 Конец прекрасной эпохи. Гвардиола уходит из «Манчестер Сити»

Футбол•21/05/2026 08:00 Третья дуэль «Зенита» с «Краснодаром» и прорыв «Балтики»: итоги сезона РПЛ

Футбол•19/05/2026 10:51 И всё-таки Моуринью: кто выиграл и кто проиграл от назначения «Особенного» в «Реал»

Футбол•19/05/2026 22:34 Худший шпион найден в «Саутгемптоне». Клуб остался без АПЛ и £220 млн

Футбол•19/05/2026 21:12 Как Левандовский вернул «Барселону» на вершину

Самое интересное

Футбол•20/04/2026 13:32 Стена Мадрида и дерзкий вундеркинд «Брюгге»: пять звезд Юношеской лиги УЕФА

Прочие•20/04/2026 06:57 «Смартфон» обогнал всех людей. Но важно другое

Футбол•20/04/2026 05:35 Уйти вовремя. Почему великие футболисты не умеют этого делать

Футбол•17/04/2026 13:56 Закат на «Бернабеу»: что изменится в «Реале» после провала в Лиге чемпионов