Вторая ракетка мира Елена Рыбакина поделилась эмоциями от успешного старта на Открытом чемпионате Франции и добавила, что очень сложно играть при таких погодных условиях.

Елена Рыбакина globallookpress.com

«Я очень довольна победой. Конечно, есть ещё много вещей, которые нужно улучшить. Сегодня очень жарко, так что, ребята, пейте больше воды. Это действительно непросто. Особенно для человека, который не так много двигается. Условия тяжёлые, но я рада, что некоторые вещи сегодня сработали. С нетерпением жду следующего матча.

В такую погоду условия становятся очень быстрыми. Нелегко контролировать мяч. Нелегко создавать углы, потому что мяч буквально летит. Думаю, со временем к этому привыкаешь. Просто жду следующий матч и надеюсь, что сыграю ещё лучше», — сказала Рыбакина в интервью на корте после матча.

Представительница Казахстана в первом круге французского мэйджора уверенно переиграла в двух сетах словенку Веронику Эрьявец со счётом 6:2, 6:2.