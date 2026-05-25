Вторая ракетка мира, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, успешно стартовала на турнире «Ролан Гаррос» — 2026, одержав победу над словенской спортсменкой Вероникой Эрьявец (84-й номер в мировом рейтинге) со счетом 6:2, 6:2.

Матч длился 1 час 16 минут. Рыбакина выполнила две подачи навылет, не совершив ни одной двойной ошибки, и реализовала четыре из пяти брейк-пойнтов. Эрьявец не смогла выполнить эйсы, не допустила двойных ошибок и не реализовала ни одного из четырех брейк-пойнтов, которые ей удалось заработать в игре.

Во втором круге Елена Рыбакина встретится с украинской теннисисткой Юлией Стародубцевой.