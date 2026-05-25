Российская теннисистка Людмила Самсонова высказалась о потенциально возможной смене гражданства.

«У меня было предложение играть за Италию, я не захотела. Итальянцы и сейчас хотят, они готовы хоть завтра меня взять, если я передумаю. Но я не могу. Я бы себя чувствовала некомфортно, это личное ощущение. Но я понимаю тех, кто меняет. Спонсоров нет, с визами нелегко», — цитирует Самсонову «Чемпионат».

Напомним, что в настоящий момент Самсонова является 27-й ракеткой мира. Сегодня она уступила Хиль Белен Тайхман из Швейцарии и покинула «Ролан Гаррос».