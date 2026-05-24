Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич, занимающая 11-е место в мировом рейтинге, успешно преодолела первый круг Открытого чемпионата Франции — 2026, выйдя во второй раунд турнира.

В стартовом матче она одержала уверенную победу над австрийской спортсменкой Синьей Краус (101-я ракетка мира) со счетом 6:2, 6:3. Игра продолжалась всего 1 час 30 минут.

За время матча Бенчич выполнила один эйс, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми возможных. Краус не смогла сделать ни одного эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала лишь один брейк-пойнт из пяти попыток.

Во втором круге «Ролан Гаррос» Белинда Бенчич встретится с победительницей матча между австралийкой Айлой Томлянович и американкой Кэти Макнелли.