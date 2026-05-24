Российская теннисистка Мирра Андреева, занимающая восьмое место в мировом рейтинге, успешно стартовала на Открытом чемпионате Франции — 2026, одержав победу в первом круге.

В матче против француженки Фионы Ферро (200-я ракетка мира) Андреева продемонстрировала уверенную игру, выиграв со счётом 6:3, 6:3. Встреча длилась 1 час 12 минут.

Мирра Андреева не выполнила ни одной подачи навылет и допустила четыре двойные ошибки. При этом она успешно реализовала четыре из шести брейк-пойнтов. Ферро, в свою очередь, не сделала эйсов, не допустила двойных ошибок и смогла реализовать лишь один брейк-пойнт из семи.

Во втором круге турнира Андреева встретится с победительницей матча между Мариной Бассольс-Риберой (Испания) и Эмилианой Аранго (Колумбия).