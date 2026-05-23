Американская теннисистка Эмма Наварро, занимающая 39-е место в мировом рейтинге, одержала победу на турнире WTA-500 в Страсбурге (Франция).

В финале она обыграла канадскую спортсменку Викторию Мбоко, которая находится на девятой строчке рейтинга. Матч длился 2 часа 21 минуту и завершился со счётом 6:0, 5:7, 6:2 в пользу Наварро.

Мбоко выполнила четыре эйса, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 10 возможных. Наварро, в свою очередь, подала навылет один раз, допустила четыре двойные ошибки и успешно реализовала 7 брейк-пойнтов из 21 попытки.