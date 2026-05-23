Хорватская теннисистка Петра Марчинко, занимающая 76-е место в мировом рейтинге, одержала победу на турнире WTA-250 в марокканском городе Рабат.

В решающем матче ее соперница, украинка Ангелина Калинина (84-я ракетка мира), не доиграла встречу. Счет игры — 6:3, 3:0, при этом Калинина отказалась от продолжения. Продолжительность матча составила 48 минут.

Марчинко не выполнила ни одного эйса, совершила две двойные ошибки и успешно реализовала четыре из семи брейк-пойнтов. Калинина отметилась одним эйсом, одной двойной ошибкой и одним реализованным брейк-пойнтом из четырёх возможных.

Для 20-летней Марчинко этот титул стал первым на турнирах WTA. В результате соревнований она войдёт в топ-60 мирового рейтинга.