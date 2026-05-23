Перуанский теннисист Игнасио Бусе, занимающий 57-ю строчку мирового рейтинга, одержал победу на турнире ATP 500 в Гамбурге.

В финале Бусе встретился с американцем Томми Полом, который находится на 26-м месте в мировом рейтинге. Матч продолжался 3 часа 1 минуту и завершился со счётом 7:6 (8:6), 4:6, 6:3 в пользу перуанца.

Во время игры Бусе выполнил три эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 из 12 брейк-пойнтов. Пол также подал один эйс, сделал две двойные ошибки и реализовал 5 из 13 брейк-пойнтов.