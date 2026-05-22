Канадская теннисистка Виктория Мбоко выиграла у Жаклин Кристиан из Румынии в полуфинале турнира в Страсбурге (Франция).

Соперницы находились на корте 2 часа 46 минут и завершили встречу с результатом 7:6 (7:3), 3:6, 6:2 в пользу девятой ракетки мира.

Мбоко сделала четыре эйса, допустила шесть двойных ошибок и сумела реализовать 4 брейк-пойнта из 14 заработанных. Кристиан подала навылет два раза, сделала четыре двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 10.

Соперницей Мбоко по финалу турнира будет Эмма Наварро из США.