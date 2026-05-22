Норвежский теннисист Каспер Рууд проиграл Мариано Навоне из Аргентины в полуфинале турнира в Женеве (Швейцария).

Встреча продолжалась 1 час 40 минут и завершилась со счетом 7:5, 6:2 в пользу аргентинца.

Рууд один раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Навоне один эйс, одна двойная ошибка и шесть реализованных брейк-пойнтов из восьми заработанных.

В финале соперником Навоне станет сильнейший в паре Лернер Тьен (США) — Александр Бублик (Казахстан).