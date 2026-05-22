Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова поделилась ожиданиями от выступления Мирры Андреевой на предстоящем «Ролан Гаррос»-2026.

«Мирра Андреева играет много турниров. Есть хорошие выступления, титулы и финалы. В паре с Дианой Шнайдер они отлично сыграли в Мадриде, выиграли титул в Риме. Мирра во многих интервью говорит, что она не устаёт. Мне понравилась её игра в Мадриде, когда она вела себя спокойно, по-взрослому. Андреева прогрессирует, становится лучше. У неё есть тренировочная неделя, чтобы подготовиться к "Ролан Гаррос". Хотелось бы верить, что наконец на ТБШ Мирра порадует фееричными результатами. Учитывая количество её титулов на "Мастерсах", мне кажется, что это уже где-то рядом», — цитирует Петрову «Чемпионат».

Россиянка в матче первого круга турнира сыграет против Фионы Ферро из Франции.