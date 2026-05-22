Российский теннисист Даниил Медведев высказался о длительности теннисного сезона.

«Если бы нам каким‑то образом удалось сократить сезон, как в большинстве других видов спорта, — пусть даже на две недели или на месяц, — чтобы у нас было больше свободы выбора. Если кто‑то хочет взять три недели отпуска после сезона, то сейчас это невозможно. Если ты играешь, в частности, в Итоговом турнире ATP, то, взяв три недели отпуска, ты фактически жертвуешь Australian Open. А никто не хочет жертвовать турниром Большого шлема.

Даже если это означает, скажем, меньшие деньги из‑за меньшего количества турниров, то я уверен, что большинство игроков согласились бы. Об этом говорят в раздевалке.

Вероятно, этого не произойдет в ближайшие пять лет. Но, возможно, через 10 лет сезон станет короче. Думаю, что это могло бы помочь многим игрокам», — цитирует Медведева Tennis Majors.

В настоящий момент Медведев является седьмой ракеткой мира. На предстоящем «Ролан Гаррос» россиянин в первом круге сыграет против австралийца Адама Уолтона.