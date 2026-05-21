Заслуженный тренер России Виктор Янчук поделился ожиданиями от выступления Мирры Андреевой на предстоящем «Ролан Гаррос»-2026.

«В этом году Андреева очень здорово играет на грунте. Видно, что она прогрессирует, ее удары стали более опасными, подачи более мощными. Она выиграла турнир в Австрии, дошла до финала в Мадриде, неплохо сыграла в Риме. Я думаю, что она будет одним из главных претендентов на победу на "Ролан Гаррос", тем более что опыт игры на решающих стадиях турнира у нее уже есть», — цитирует Янчука ТАСС.

Россиянка в матче первого круга турнира сыграет против Фионы Ферро из Франции.