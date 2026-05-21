26-я ракетка мира Томми Пол одрежал победу в четвертьфинальном матче турнира ATP-500 в Гамбурге.

Американец обыграл в двух сетах Даниэля Альтмайера из Германии со счетом 6:2, 7:5.

Встреча продлилась 1 час 39 минут. По ходу матча Пол сделал один эйс, допустил три двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 10. Альтмайер ни разу не подал навылет, сделал четыре двойные ошибки и сумел реализовать три брейк-пойнта из восьми.

Соперник Пола в следующем раунде соревнований определится в матче между Лучано Дардери и Алексом де Минором.