Российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос о том, кто из теннисистов в 2030 году будет в топ-5 рейтинга АТР.

«Мне будет 34 года. В 34 я вижу себя в топ-5, почему бы и нет? Зверев всё ещё будет там, как и Алькарас с Синнером. Остаётся место ещё для одного. Просто ради шутки я бы сказал Новак, но… я в это не верю. Ладно, выберем другого. Ради смеха поставлю своего друга Лернера Тьена», — сказал Медведев в видео, размещённом в социальных сетях Eurosport France.

Напомним, что в настоящий момент Медведев занимает седьмое место в мировом рейтинге теннисистов-профессионалов.