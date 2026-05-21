Состоялась жеребьёвка и мужского одиночного разряда на Открытом чемпионате Франции по теннису.
Матчи с участием россиян и ведущих теннисистов мира:
Янник Синнер (Италия) — Клемент Табур (Франция);
Александр Зверев (Германия) — Бенджамин Бонзи (Франция);
Новак Джокович (Сербия) — Джованни Мпетчи Перрикар (Франция);
Даниил Медведев (Россия) — Адам Уолтон (Австралия);
Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Даниэль Альтмайер (Германия);
Бен Шелтон (США) — Даниеэль Мерида (Испания);
Андрей Рублёв (Россия) — Игнасио Русе (Чили);
Алекс Де Минор (Австралия) — Квалифайер/лаки-лузер;
Тейлор Фриц (США) — Нишеш Бассавареди (США);
Флавио Коболли — Квалифайер/лаки-лузер;
Карен Хачанов (Россия) — Артур Жа (Франция).
Матчи первого круга запланированы на 23 мая, а финал пройдет 6 июня.